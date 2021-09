Hannover: Die Industrie- und Handelskammer Hannover veräußert ihren Hauptsitz an der Berliner Allee an die BAUM Unternehmensgruppe. Ein Team der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft hat die Verkäuferin beraten. Die „sale and lease back“-Transaktion wurde von BNP Paribas und Luther begleitet. Luther hatte zuvor bereits das Verfahren zum Erwerb des neuen Hauptsitzes der IHK Hannover am Bischofsholer Damm durchgeführt. Das Bauvorhaben wird von bauwo errichtet und soll bis Mitte 2023 bezugsfertig sein.