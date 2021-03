KGAL erwirbt Villa Office in Warschau

Warschau : Die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG erwarb für einen paneuropäischen Immobilien-Spezial-AIF die Büroimmobilie Villa Office für rund 87 Mio Euro vom polnischen Bauträger Echo Investment S.A..Die Multi-Tenant-Immobilie in der ul. Grzybowska wurde 2020 fertiggestellt. Sie ist Teil einer größeren Stadtteilentwicklung auf einem ehemaligen Brauereiareal, wo neben 1.000 Wohneinheiten auch 50.000 qm Büro- und 10.000 qm Gastronomieflächen entstehen. Das Villa Office selbst umfasst insgesamt rund 16.700 qm Büro- und Gastronomiefläche, die sich auf 14 Stockwerke verteilen. Der Großteil ist langfristig an namhafte internationale Unternehmen vermietet. Bei der Transaktion waren Colliers, BNP Paribas sowie DLA Piper beratend tätig.