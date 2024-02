LucaNet AG mietet Flächen im C1 – The Midtown Office Club am Berliner Alexanderplatz

Berlin: Das Software-Unternehmen LucaNet AG hat sich für die Anmietung von rund 1.900 qm Bürofläche im Bürogebäude „C1 – The Midtown Office Club“ entschieden und einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Das C1 liegt in unmittelbarer Nähe zum Scheunenviertel und des Alexanderplatzes und ist eine Projektentwicklung der Kooperationspartner DVI Gruppe, der Formac Consult Real Estate GmbH (F.C.R.E.) und der Sascha Gechter Management GmbH.

Das achtgeschossige Bürogebäude C1 – The Midtown Office Club entsteht nach Entwürfen von Faber & Faber Architekten auf einem Filetgrundstück an der Ecke Karl-Liebknecht-/Gontardstraße am Fuße des Berliner Fernsehturms und soll im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt sein. Insgesamt wird das Gebäude rund 12.000 qm multifunktional nutzbare Büroflächen bieten. In der Tiefgarage sind 100 Fahrradstellplätze, Ladepunkte für E-Bikes und elf Pkw-Stellplätze nebst Ladestationen vorgesehen.

Als Vermittler fungierte CBRE.