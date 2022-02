Düsseldorf: Die Dalata Hotel Group plc hat mit der Art-Invest Real Estate einen Mietvertrag für das Hotel Nikko Düsseldorf abgeschlossen. Das Hotel wird voraussichtlich am 15. Februar 2022 wiedereröffnen.

Das 4-Sterne-Hotel befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Einkaufsmeile, zum Hauptgeschäftsviertel und Hauptbahnhof der Stadt. Neben 393 Zimmern verfügt das Hotel Nikko Düsseldorf über eine Bar, zwei Restaurants, einen Spa- und einen Gym-Bereich, einen Swimmingpool sowie eine große Anzahl an Konferenzräumen. In den vergangenen Jahren wurden umfangreiche Investitionen in das Hotel vorgenommen.

Laut Mietvertrag erhält die Art-Invest sowohl eine garantierte Festmiete als auch eine umsatzbasierte variable Miete. Die Mietdauer beträgt 20 Jahre. Es gibt zwei Optionen für Dalata, den Mietvertrag um jeweils fünf Jahre zu verlängern.

Dalata wurde von CBRE beraten.