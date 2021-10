Wolfsburg : NORD PROJECT hat von der Stadt ein 4.400 qm großes Grundstück im Sanierungsgebiet Handwerkerviertel erworben. An der Zentrumslage in der Poststraße nahe dem Hauptbahnhof will das Unternehmen zusätzliche Wohnungen errichten. Die neue Bebauung erfolgt im hinteren Teil des Grundstückes, auf dem sich jetzt Gewerbeflächen und Garagen befinden. Die Wohnungen an der Poststraße 35-41 bleiben unverändert erhalten.