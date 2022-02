BMO Real Estate Partners Germany erwirbt in Hamburg

Hamburg: BMO Real Estate Partners Germany erwirbt für seinen Immobilien-Spezialfonds „Best Value Wohnen III“ insgesamt 54 Stadtwohnungen in der City Süd. Die gemeinsame Immobilien-Projektentwicklung von GBI Unternehmensgruppe und NORD PROJECT am Wandalenweg 5 befindet sich bereits in der letzten Bauphase und wird im Sommer dieses Jahres fertiggestellt.

Rechtlich wurde die Transaktion durch Jebens Mensching und technisch durch KROLL REAG GmbH begleitet. Verwaltet wird der Spezialfonds durch die Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Die 54 Wohnungen sind Teil eines Mixed-Use-Projektes. Zwei Hotels in unmittelbarer Nachbarschaft – the niu Yen und ein Premier Inn – sind ebenfalls kurz vor der Fertigstellung durch die Entwickler GBI und NORD PROJECT.