Nuveen Real Estate baut deutsche Logistikplattform auf über 1,2 Milliarden Euro aus

Großschirma/ Driedorf: Nuveen Real Estate hat zwei neue Logistikimmobilien in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von rund 32 Mio. Euro erworben. Das erste Objekt ist ein rund 16.000 qm großes, hochmodernes Distributionszentrum das zwischen Chemnitz und Dresden liegt. Das Objekt ist derzeit vollständig an einen etablierten deutschen Logistikdienstleister für einen Zeitraum von neun Jahren vermietet. Des Weiteren hat Nuveen ein circa 6.000 qm großes Cross-Dock-Distributionszentrum erworben, das für 25 Jahre vollständig an ein Express-Logistikunternehmen vermietet ist.

Nuveen wurde von Robert C. Spies, DSH GmbH, Linklaters, GSK Stockmann, EY, Orange Recon, Nova-Ambiente, TheGreenBlue und Longevity Partners beraten.