QUEST Investment Partners und PIMCO Prime Real Estate begrüßen neuen Mieter im Überseehaus

Hamburg: Im Zuge eines nachhaltigen Refurbishments transformiert QUEST Investment Partners und PIMCO Prime Real Estate das 1983 erbaute Überseehaus am Baumwall in ein Zuhause für innovative Unternehmen. Darunter befindet sich der führende Anbieter von modernen Recruitinglösungen, die „New Work SE“, der durch BNP Paribas Real Estate vermittelt wurde und ab Herbst 2025 einen großen Teil des revitalisierten Überseehauses beziehen wird. Weitere langjährige Mieter wie die Haspa und der Schanzenbäcker haben ihre Verträge verlängert bzw. ihre Präsenz im Überseehaus verstärkt.

Das Überseehaus wurde 2018 im Rahmen eines Joint Ventures zwischen QUEST Investment Partners und Allianz erworben. Die Beteiligung der Allianz an dem JV wird von PIMCO Prime Real Estate verwaltet. Nach Fertigstellung bietet es im zweiten Quartal 2025 rund 16.200 qm Mietfläche.