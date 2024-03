Real I.S. erwirbt ihre umfassend modernisierte Unternehmenszentrale in der Münchner Innenstadt

München: Die Real I.S. hat eine Büroimmobilie mit einer Gesamtmietfläche von ca. 6.657 qm in Haidhausen von LaSalle Investment Management für ihren in Deutschland investierenden Spezial-AIF erworben. In dem viergeschossigen Objekt in der Inneren Wiener Straße 17 befindet sich die Unternehmenszentrale der Real I.S. Gruppe.

Das historische Gebäude, auch bekannt als „Alte Mälzerei“, verfügt über 95 Stellplätze sowie eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Für den Umbau ihres „Headquarters“ wurde Real I.S. im Rahmen der diesjährigen Mindshift-Awards in der Kategorie „Flexible Arbeitsmodelle“ mit dem Prädikat „Exzellent“ ausgezeichnet. „