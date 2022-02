Real I.S. veräußert Bielefelder Logistikimmobilie

Bielefeld: Die Real I.S. AG hat eine 31.200 qm umfassende Logistikimmobilie aus dem Bestand des Immobilien-Spezial-AIF BGV III in der Ludwig-Erhard-Allee an ein von LaSalle Investment Management verwaltetes Individualmandat veräußert. Die in 2008 erbaute Immobilie ist langfristig an das Unternehmen Kühne + Nagel vermietet. Von der Gesamtmietfläche entfallen ca. 4.000 qm auf Büroflächen sowie 27.200 qm auf Hallen- und Lageflächen.

Real I.S. wurde rechtlich und steuerlich von der Kanzlei Norton Rose Fulbright LLP und wirtschaftlich durch die CBRE GmbH beraten. Auf technischer Seite war Brand Berger tätig. LaSalle wurde bei der Transaktion von Clifford Chance Deutschland LLP, Drees & Sommer und BNP Paribas Real Estate beraten.