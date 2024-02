Savills IM erwirbt zwei Logistikobjekte in Frankreich

Frankreich: Savills Investment Management (Savills IM) hat für den „Savills IM European Urban Logistics & Industrial Fund“ (EULIF) zwei Logistikobjekte in Amiens und Valence erworben. Verkäufer ist 6e Sens Immobilier.

Die 2021 fertiggestellten modernen Umschlaghallen mit insgesamt 11.822 qm Mietfläche sind vollständig und langfristig an ein globales Transport- und Logistikunternehmen vermietet. Beide Objekte streben die BREEAM-Zertifizierung „Sehr gut“ an. Sie sind u.a. mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge und LED-Beleuchtung ausgestattet. Das Objekt in Valence verfügt bereits über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.