Karlsruhe: Savills Investment Management hat für ihr Geschäftshaus in der Kaiserstraße Zalando als langfristigen neuen Mieter gewonnen. Die Flächen wurden im Oktober 2023 an das Unternehmen übergeben. Der Online-Händler hat am 18.10.2023 auf 2.080 qm Mietfläche einen neuen Outlet Store eröffnet.

Das Gebäude mit seinen insgesamt 6.400 qm Mietfläche ist im Retailbereich vollständig und langfristig vermietet. Bei der Vermietung war storescouts vermittelnd tätig.