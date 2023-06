SEGRO vermietet in Ingolstadt Lagerfläche

Ingolstadt: SEGRO hat in seinem kürzlich fertiggestellten „SEGRO Park Ingolstadt“ insgesamt 8.900 qm moderner Hallen-, Service- und Bürofläche vermietet. Davon entfallen 6.400 qm an die A. Thilo Internationale Spedition GmbH. Für 2.600 qm konnte zudem der Einzelhandelsdienstleister KFP Total IT Solutions gewonnen werden.

Insgesamt umfasst der „SEGRO Park Ingolstadt“ 30.650 qm Mietfläche, aufgeteilt auf drei Hallenkomplexe. Der „SEGRO Park Ingolstadt“ zeichnet sich durch seine Lage am Nicolaus-Otto-Ring in Großmehring kurz hinter der Stadtgrenze von Ingolstadt aus

Bei der Vermietung an die Spedition Thilo war die Terrae Immobilien GmbH beratend tätig.