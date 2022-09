Sonar Real Estate vermietet rd. 1.520 qm Bürofläche im Münchener „Giesing Business Center“

München: Sonar Real Estate vermietet für einen in Luxemburg ansässigen Fonds rd. 1.520 qm Bürofläche im „Giesing Business Center“ in der Pilgersheimer 38 / Kühbachstr.11 an die SOCOTEC Deutschland Holding GmbH.

Das „Giesing Business Center“ wurde 1958 errichtet, 1990 erweitert und in den Jahren 2010/2011 umfassend saniert. Es umfasst insgesamt rund 21.800 qm Mietfläche. Davon entfallen rund 70% auf Büro-, circa 20% auf Einzelhandels- und rund 10% auf Praxen-Flächen. In dem Gebäude haben sich unter anderem Aldi, ein dm-Markt und Heinrich Bossert Immobilien angesiedelt. Der Vermietungsstand beträgt aktuell circa 90%.

PPR & PARTNER Pape Rauh Rechtsanwälte PartG mbB und Probst Architekten berieten Sonar Real Estate.