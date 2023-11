WESTGARD erwirbt Gewerbequartier „Calor Carré“

Ratingen: Die WESTGARD GmbH hat vier Gebäudekomplexe und ein Baugrundstück, das sog. Calor Carré, erworben. Verkäufer ist die LEG Immobilien SE.

Das Calor Carré entstand Anfang der 2000er Jahre auf dem ehemaligen Betriebsgelände der ABB Calor Emag. Die von WESTGARD erworbenen Gewerbeimmobilien aus den Jahren 2003 und 2004 umfassen 21.743 qm Mietfläche und liegen an der Calor-Emag-Straße 3, 5, 7 und 8 sowie an der Bahnstraße 43 und 45. Dazu gehört das Verwaltungsgebäude des ehemaligen Firmengeländes aus dem Jahr 1959. Der Rundbogenbau an der Bahnstraße mit denkmalgeschützter Fassade wurde 2004 saniert und bietet seitdem moderne Büros. Zur Infrastruktur des Gewerbekomplexes zählen ein Fachmarktzentrum mit rund 4.000 qm Verkaufsfläche, ein Dienstleistungszentrum mit 6.748 qm Mietfläche, eine 7.329 qm große Hotelimmobilie und das historische Bürogebäude mit 3.652 qm Mietfläche. Tiefgarage, Parkhaus und Außenstelllätze bieten insgesamt 672 Stellplätze im Quartier. Zu den Ankermietern gehören u.a. Aldi, die Bio-Supermarktkette Denn’s, Rossmann sowie die e-integration GmbH oder die Steuerberatung Pieper & Partner. Das angrenzende Baugrundstück umfasst eine Grundfläche von 10.610 qm und wird künftig von WESTGARD entwickelt.

Begleitet wurde die Transaktion auf Verkäuferseite durch HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK Rechtsanwälte sowie durch die Anteon Immobilien GmbH & Co. KG. Auf Seiten des Käufers berieten die Kanzlei ROTTHEGE Partnerschaftsgesellschaft mbB und JLL. Die Käßler Projekt GmbH übernahm die technische Prüfung.