Der 16. Bundeskongress der Frauen in der Immobilienwirtschaft war eine VISIONALE der Superlative

Das Motto „Nürnberg überrascht“ war Programm



Nürnberg, 26.09.2019 – Der jährliche Bundeskongress VISIONALE, der dieses Jahr in der 16. Auflage und zum ersten Mal in der Frankenmetropole unter dem Slogan «Nürnberg überrascht» stattfand, steckte voller Überraschungen. Alle 170 Gäste und Mitglieder waren von dem dreitägigen Kongress begeistert. Es hat alles gepasst, das schöne Wetter, das Motto war Programm, und die Teilnehmerinnen erwartete ein hochkarätiges Tagungsprogramm. Das neunköpfige Organisationsteam der Regionalgruppe Franken hat, nur vier Jahre nach ihrer Gründung, unter Leitung von Cornelia Schubert, Geschäftsführerin der N-ERGIE Immobilien GmbH, den 16. Bundeskongress mit großem Engagement und viel Liebe zum Detail vorbereitet. 25 namhafte Unternehmen der Immobilienbranche haben den diesjährigen Bundeskongress der Frauen in der Immobilienwirtschaft unterstützt, dies zeigt eindrucksvoll die Akzeptanz und Wertschätzung der Regionalgruppe in Franken.

Am Freitag startete die VISIONALE nach herzlicher Begrüßung und leckerem Brunch im Marmorsaal am Gewerbemuseumsplatz u.a. mit der Besichtigung der neuen Konzernzentrale von adidas in Herzogenaurach. Christian Dzieia, Vice President Corporate Real Estate bei der adidas AG, zeigte den Damen in knapp zwei Stunden das Areal und die neue Konzernzentrale des fränkischen Weltkonzerns, die optisch an ein Fußballstadion erinnert und auf 52. 000 Quadratmetern rund 2.000 Mitarbeitern Platz bietet. Die Mitarbeiter sollen eher laufen als Aufzug fahren, und deswegen liegt zentral in der Innenhalle eine große Treppe, die alle Ebenen verbindet.

Alternativ konnten die Teilnehmerinnen bei Spaziergängen die Stadt Nürnberg zu Fuß entdecken und unter kundiger Führung viel Wissenswertes über die Vergangenheit und die Gegenwart erfahren. Am Nachmittag fand die Mitgliederversammlung im Marmorsaal mit turnusmäßig stattfindender Neuwahl des nun sechsköpfigen Vorstands statt.

Der Samstag startete in den Design Offices Nürnberg-City mit dem Grußwort von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, einer Umfrage nach der beliebteste Oberbürgermeister Deutschlands. Dann hörten die Gäste in sieben je „Twelve Minutes Nue“ Kurzvorträgen viel Wissenswertes über die Metropolregion Nürnberg, charmant moderiert von Tanja Neumann. Eine amüsante Zusammenfassung über die Kurzvorträge von Dominique Macris belohnten die Teilnehmerinnen mit langanhaltendem Beifall. Fazit: Die Stadt Nürnberg und die Städte in ihrer Umgebung prosperieren, zig namhafte bekannte Patente haben ihren Ursprung hier und bereits seit zehn Jahren gibt es in Nürnberg nun schon eine fahrerlose U-Bahn.

Autor Jo Seuss zitierte aus seinem Buch und erläuterte, warum der Hase, in Nürnberg „Hosn“ genannt, eine wichtige Rolle in Nürnberg spielt und in der Stadt überall sichtbar ist. Am Nachmittag wurden acht aktuelle Projekte und Entwicklungen in der Stadt und der Region, zum Beispiel das Quelle-Gelände oder der Siemens-Campus Erlangen besichtigt. Am Samstagabend erwartete die Gäste eine weitere Überraschung: Dagmar Wöhrl, TV-Star „Höhle der Löwen“, Politikerin, ehemalige Miss Germany und Anwältin hatte im Interview mit Tanja Neumann den ein oder anderen guten Tipp parat. Mit Blick auf die Nürnberger Kaiserburg und traumhaften Sonnenuntergang klang der Galaabend aus.

Ein weiteres Highlight war am Sonntag der Besuch des traditionsreichen Altstadtfests im Festzelt bei HERRMANN‘S auf der Insel Schütt zum Ausklang der VISIONALE. Das neunköpfige Organisationsteam der VISIONALE empfing Alexander Herrmann standesgemäß in Tracht. Der bekannte Fernsehkoch, Kochbuchautor begrüßte die 80 Damen aus 13 Regionalgruppen persönlich.

Zum krönenden Abschluss erläuterte die Kulturreferentin Frau Professor Dr. Julia Lehner exklusiv die von Stararchitekt Volker Staab gestalteten und noch ungeöffneten Räume des Deutschen Museums auf dem Augustinerhofgelände.

Im November 2020 findet das Jubiläum „20 Jahre Immofrauen“ in Frankfurt am Main statt.