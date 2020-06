Eine Architekturikone feiert Jubiläum: Vor 20 Jahren wurde das Sony Center eröffnet

Berlin: Am 14. Juni 2000 wurde das Sony Center – gebaut nach Entwürfen des deutsch-amerikanischen Stararchitekten Helmut Jahn – eröffnet. Heute ist das Sony Center ein Ort mitten im Leben der Stadt. Der 113.000 qm große Gebäudekomplex, in dessen Zentrum sich das Forum unter dem 67 Meter hohen Dach befindet, erstreckt sich auf knapp sechs Hektar. Zu den acht Einzelgebäuden gehören unter anderen der Bahntower, 85.000 qm erstklassige Bürofläche, 20.000 qm Einzelhandels- und Freizeitfläche sowie 67 Wohneinheiten. Jährlich zieht das Sony Center rund 7,1 Millionen Besucher an.In den kommenden Jahren soll das Sony Center weiterentwickelt werden. Im Oktober 2017 erwarb die Oxford Properties Group zusammen mit Madison International Realty das Sony Center. Als Impulsgeber und Orientierung dient das Stadtentwicklungskonzept „BerlinStrategie 2030“ (Berlin 2030), das einen zentralen Beitrag zur Lebensqualität und Wettbewerbsfähigkeit der Stadt leisten soll. Podcast „What’s Next, Berlin?“ anlässlich des 20. Jubiläums zeigt ab 16. Juni 2020 die Bedeutung Berlins als Innovationshauptstadt und liefert Impulse zur Stadtentwicklung von Vordenkern unterschiedlicher Disziplinen.