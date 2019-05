Startseite > News > gif wählt Vorstand – Andreas Schulten neuer Vizepräsident

gif wählt Vorstand – Andreas Schulten neuer Vizepräsident

Wiesbaden: In der 26. Mitgliederversammlung der gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e. V. am 9. Mai 2019 in Frankfurt wurde Andreas Schulten, Generalbevollmächtigter bei der bulwiengesa AG, zum Vizepräsidenten gewählt. Seit 2013 ist Andreas Schulten als Beisitzer im Vorstand der gif tätig. Er löst damit Prof. Dr.-Ing. Silke Weidner ab, die seit 2009 im Vorstand und ab 2015 als Vizepräsidentin aktiv war.

Brigitte Adam wurde als Beisitzerin in den 8-köpfigen Vorstand gewählt. Brigitte Adam ist geschäftsführende Gesellschafterin bei ENA EXPERTS GmbH & Co. KG Real Estate Valuation und leitet seit 2016 die gif-Kompetenzgruppe Marktwertermittlung.

gif-Präsident, Prof. Dr. Tobias Just, wurde durch Wahl bestätigt. Herr Just ist Professor für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg und Geschäftsführer der IREBS Immobilienakademie GmbH.

Markus Kreuter wurde im Amt des Schatzmeisters bestätigt. Er ist Head of Real Estate Finance and Private Equity bei SIMRES Real Estate Sarl.

Prof. Dr. Thomas Beyerle, Catella Property Valuation GmbH, Head of Group Research im Catella Konzern, Dr. Mathias Hellriegel, Gründungspartner von Malmendier Partners, und Prof. Dr. Verena Rock, Professorin für Immobilieninvestment und -portfoliomanagement an der Technischen Hochschule Aschaffenburg, wurden als Beisitzer wiedergewählt.

Als Junior-Beisitzer wählte die Mitgliederversammlung erneut Philipp Rabsahl. Er ist als Projektmanager bei der BEOS AG tätig.