ISS Facility Services erweitert am deutschen Hauptsitz in Düsseldorf

Düsseldorf: Die ISS Facility Services Holding GmbH hat in der Theodorstraße 180 ca. 2.000 qm Bürofläche sowie 50 PKW-Stellplätze angemietet. Die deutsche Tochter des dänischen Facility Management Unternehmens ISS A/S, Kopenhagen, wird die Erweiterungsflächen im Juli 2019 beziehen und dort Arbeitsplätze für 150 weitere neue Mitarbeiter am Standort Düsseldorf einrichten.

Vermieter des insgesamt 10.000 qm umfassenden Bürogebäudes ist die Wealthcap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG, vertreten durch Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aus München. JLL war bei dieser Anmietung vermittelnd und beratend für den Mieter tätig.