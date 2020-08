karriereschmiede-köln zieht innerhalb von Braunsfeld um

Köln: Die karriereschmiede-köln GmbH wird Anfang kommenden Jahres ihre neuen Büroflächen in Braunsfeld beziehen: Gut 680 qm mietete der Bildungsdienstleister im Gesundheitswesen für Ausbildung, Coaching und Weiterbildung in der Widdersdorfer Straße 248 – 252 über BNPPRE. Vermieterin des Objekts ist die BBV Immobilien-Fonds GmbH & Co. Nr. 12 KG. Aktuell hat der Schulungsanbieter seinen Sitz noch in der Oskar-Jäger-Straße 160.