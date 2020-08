Real. I.S. erwirbt Logistikimmobilie nahe Karlsruhe

Karlsruhe: Die Real I.S. AG hat die Logistikimmobilie „Karlsruhe Süd“ auf dem ehemaligen Moser-Areal in Durmersheim für eine Gruppe von institutionellen Investoren angekauft. Verkäufer ist der international tätige Projektentwickler Panattoni, der auch das Property-Management für das Objekt übernimmt. Die aus drei Hallenabschnitten bestehende Immobilie umfasst ca. 22.000 qm Nutzfläche sowie zehn Lkw-Stellplätze und wurde mit dem Nachhaltigkeitszertifikat DGNB-Gold bewertet. Die im Herbst 2019 fertiggestellte Immobilie ist langfristig zu gleichen Teilen an die Seifert Logistik Gruppe und das Pharmaunternehmen Dr. Willmar Schwabe vermietet. Außerdem verfügt die Anlage noch über eine Kalthalle beziehungsweise einen Verladetunnel mit ca. 820 qm Fläche als Zwischenlager sowie zur seitlichen Be- und Entladung von Lkw.

Real I.S. wurde bei der Transaktion von der Kanzlei Norton Rose Fulbright LLP und in technischen Belangen von Duff & Phelps beraten. Vermittelt wurde die Immobilie von Colliers Stuttgart.