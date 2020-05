Noratis erwirbt 358 Einheiten in Bayern

Eschborn: Die Noratis AG erwirbt insgesamt 358 Einheiten in Bayern. Die Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rd. 22.200 qm befinden sich an mehreren attraktiven Standorten. Der Hauptteil liegt mit 197 Einheiten in der Metropolregion Rhein-Main, im südlich von Aschaffenburg gelegenen Erlenbach am Main. Weitere 161 Einheiten sind nahe Regensburg in der Oberpfalz angesiedelt.

Noratis plant die Objekte erheblich aufzuwerten mit dem Ziel, die Wohnqualität deutlich zu verbessern. Dafür soll der vorhandene Instandhaltungsstau sukzessive reduziert werden. Durch die Steigerung der Attraktivität der Wohnungen will Noratis auch den derzeitigen Leerstand von rund 9% abbauen.