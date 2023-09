Mannheim / Berlin: Clemens Rapp (39), Geschäftsführer bei FAY Projects, wird das Unternehmen zum 31. Dezember 2023 auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Clemens Rapp begann vor 17 Jahren seine Ausbildung bei dem Projektentwickler FAY Projects in Mannheim und arbeitete sich bis in die Unternehmensleitung vor. Dort war er in den vergangen vier Jahren als Geschäftsführer, darüber hinaus leitete er den Berliner Standort.