Bochum: Diana Ewert, Regierungspräsidentin a.D., war 5 Jahre lang Kanzlerin und Geschäftsführerin der EBZ Business School (FH). Nun geht sie in den Ruhestand und übergibt ihre Ämter am 27.09.2023 an Daria Gabrysch (36, die bereits seit 2015 beim EBZ – Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in verschiedenen Funktionen tätig ist.