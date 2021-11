Frankfurt: Nuveen verstärkt mit der Versicherungsexpertin Christina Volkamman sein Vertriebsteam für Zentraleuropa. Als Head of Insurance, Central Europe der Global Client Group von Nuveen, wird sie das Team leiten, das bestehende und zukünftige Kunden aus dem Versicherungssektor betreut.

Sie startet zum 1. Dezember 2021 am Standort Frankfurt und berichtet an Romina Smith, Managing Director, Head of Central Europe, Global Client Group bei Nuveen. Volkmann kommt von Invesco.