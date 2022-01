Leipzig: Marko Lehmann (51) wird mit Wirkung zum 01. Mai 2022 in den Vorstand der QUARTERBACK Immobilien AG berufen. In seiner neuen Funktion als (COO) verantwortet er Kernthemen wie die Strukturierung und bauliche Umsetzung von Projektentwicklungen sowie weiteren Neubauvorhaben im Forward Sale. Erst vor wenigen Wochen konnte die QUARTERBACK die Berufung von Henrik Thomsen in den Vorstand vermelden.

Lehmann war zuletzt 15 Jahre lang bei der PORR GmbH & Co KGaA.