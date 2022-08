Platzierungsstart für „DF Deutsche Finance Investment Fund 21 – Club Deal Boston IV“

München: Die Deutsche Finance Group hat mit dem Platzierungsstart des „DF Deutsche Finance Investment Fund 21 – Club Deal Boston IV“ begonnen. Der Alternative Investmentfonds (AIF) ist Nachfolger des im Frühjahr erfolgreich platzierten „DF Deutsche Finance Investment Fund 20 – Club Deal Boston III“, der kürzlich innerhalb von nur acht Wochen mit rund 135 Mio. USD und damit wesentlich oberhalb des prospektierten Fondsvolumens von 100 Mio. Euro, geschlossen wurde.

Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 21 – Club Deal Boston IV“ ermöglicht Privatanlegern gemeinsam mit finanzstarken institutionellen Investoren in zwei Projektentwicklungen für Labor-Büro-Gebäude mit einer Gesamtnettomietfläche von ca. 63.200 qm, sowie in die Weiterentwicklung des innovativen Life-Science-Campus „Boynton Yards“ in der Wissensmetropole Boston zu investieren.

Der „DF Deutsche Finance Investment Fund 21-Club Deal Boston IV“ verfügt über ein prospektiertes Eigenkapital von 200 Mio. USD, einer geplanten Laufzeit von rund 4 Jahren und einem prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 140%. Die Beitrittsphase ist bis zum 30.06.2023 geplant.