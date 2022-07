PROJECT Investment startet Platzierung von Metropolen 22

Bamberg: Zum 1. Juli hat PROJECT Investment einen neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) aufgelegt. Mit der »Metropolen 22 geschlossene Investment GmbH & Co. KG« setzt das Investmenthaus seine 2016 aufgelegte Metropolenreihe fort. Privatanleger können sich an Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen in ausgewählten Metropolregionen beteiligen. Frühzeichner erhalten einen Bonus von 4%.

In mindestens acht verschiedene Immobilienentwicklungen in wenigstens drei Metropolregionen wird Metropolen 22 die Einlagen investieren. Geplant ist ein Zielkapital von 50 Mio. Euro, es kann durch die Geschäftsführung bei Bedarf auf bis zu 250 Mio. Euro erhöht werden.

Mit dem eingebrachten Eigenkapital baut die PROJECT Immobilien Gruppe als Asset Manager des Unternehmenverbunds überwiegend Neubauwohnungen, die an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft werden. Die Beimischung von Gewerbeimmobilien ist vorgesehen.

Gesamtmittelrückfluss von bis zu 165%. Privatanleger können den neuen AIF ab einer Einmalzahlung in Höhe von 10.000 Euro zzgl. 5% Ausgabeaufschlag zeichnen. Das Laufzeitende von Metropolen 22 ist auf den 30. Juni 2032 datiert.