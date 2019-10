Startseite > News > Ralf Kind übernimmt Strategieentwicklung für Real Estate Debt bei Edmond de Rothschild

Edmond de Rothschild stärkt seine europäische Immobilien-Investment-Management-Plattform mit der Ernennung von Ralf Kind (48) zum Head of Real Estate Debt zum 1. Oktober 2019. Ralf Kind, Immobilien- und Kapitalmarktexperte mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung und Track Record in der Immobilienfinanzierung, wird für den Aufbau des Real Estate Debt Geschäftsbereichs von Edmond de Rothschild verantwortlich sein. In seiner vorherigen Position war Ralf Kind CEO/CFO der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG und CEO der Fair Value REIT AG, beides börsennotierte deutsche Immobiliengesellschaften. Im Jahr 2013 gründete er die Arbireo Capital AG, ein Investmentmanager und Beratungsunternehmen auf dem deutschen Immobilienmarkt.