Scout24 übernimmt Sprengnetter Gruppe

München / Berlin: Scout24 hat eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 75% an der Sprengnetter Gruppe unterzeichnet. Das Unternehmen bedient Kreditinstitute und die Immobilienwirtschaft mit Softwarelösungen, einem automatisierten Bewertungsmodell (Automated Valuation Model/AVM), Finanzierungsgutachten sowie einem Spektrum digitaler Schulungs- und Ausbildungssoftware für Immobilienexperten. Unter der Führung des derzeitigen Eigentümers und CEOs Jan Sprengnetter hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren ein umfassendes Portfolio digitaler Bewertungs- und ESG-Produkte etabliert. Der Hauptsitz befindet sich in Bad-Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz.

Mit der Integration der Sprengnetter-Produkte in das ImmoScout24 Ökosystem ermöglicht Scout24 allen Beteiligten die verstärkte Nutzung unabhängiger Bewertungsdaten für Immobilienobjekte und erhöht damit die Transparenz bei der Entscheidungsfindung. Bestehende Kunden von Sprengnetter werden von einem breiteren und stärker integrierten Angebot profitieren, das die Stärken von ImmoScout24 mit den innovativen Produkten von Sprengnetter kombiniert.

Die Sprengnetter Gruppe wird ihr Geschäft von Bad Neuenahr-Ahrweiler aus unter ihrer eigenen Marke weiterführen. Die Standorte und Teams der Sprengnetter Gruppe bleiben erhalten.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein. Jan Sprengnetter wird mit 25% am Unternehmen beteiligt bleiben.