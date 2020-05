TREUCON übergibt Wohnanlage mit 215 Wohnungen in Berlin-Lichtenberg an HOWOGE

Berlin: Die TREUCON Gruppe hat der landeseigenen HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH planmäßig zum 1. Mai 2020 einen Wohnkomplex mit 215 Wohnungen und 16 Laden- bzw. Gewerbeeinheiten in Berlin-Lichtenberg übertragen. 1995 hatten TREUCON und HOWOGE die Gebäude im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrags gemeinsam in zwei Bauabschnitten errichtet und an eine von TREUCON initiierte Fondsgesellschaft übertragen. Auf insgesamt rund 16.500 qm Grundstücksfläche wurden im öffentlich-geförderten sozialen Wohnungsbau des Landes Berlin insgesamt rund 15.500 qm Wohnfläche geschaffen. Die Laden- und Gewerbefläche umfasst rund 1.500 qm. TREUCON hatte vor der planmäßigen Rückübertragung umfassende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchführen lassen.