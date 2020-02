Startseite > News > Warburg-HIH Invest verkauft Bürogebäude in Den Haag an Corpus Sireo

Den Haag: Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat das Bürogebäude Haagsche Hof per Asset Deal an Corpus Sireo veräußert. Die 1996 errichtete Immobilie verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 10.900 qm und 298 Parkplätze. Hauptmieter des in der Parkstraat 83–91 gelegenen Objekts sind die Co-Working-Anbieter Regus und Schlumberger, das weltweit größte Unternehmen für Erdölförderung-Dienstleistungen. Die Warburg-HIH Invest hatte das Multi-Tenant-Gebäude 2012 für einen pan-europäischen Spezial-AIF erworben.

Das Objekt wurde im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens veräußert. Dabei war CBRE auf Verkäuferseite beratend tätig. NewGround Law hat Warburg-HIH Invest juristisch beraten.