Catella kauft in Berlin Studentenwohnheim

Berlin: Die Catella Real Estate AG hat für den Spezialfonds Catella European Student Housing Fund mit einer Projektentwicklung von 425 Wohneinheiten einen ersten Ankauf in Berlin getätigt. Das Studentenwohnheim wurde für 41 Mio. Euro von der homepoint group erworben.

Der paneuropäisch investierte Spezialfonds wurde im Jahr 2013 aufgelegt. Catella hat Mitte Dezember 2016 das Managegment des „European Student Housing Fund“ übernommen.

„Wir freuen uns, für unseren Studentenfonds dieses Gebäude von der homepoint group in guter Berliner Lage erworben zu haben. Mit Berlin bauen wir das Fondsvolumen in unserem Hauptzielmarkt Deutschland weiter aus. Es wird auch in den nächsten Jahren mit einer steigenden Studierendenzahl gerechnet. Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum für Studenten in Berlin wird demnach weiterhin hoch bleiben“, äußert sich Xavier Jongen, Vorstandsmitglied der Catella.

Das Objekt befindet sich im Stadtteil Lichtenberg und bietet damit gute Lagevoraussetzungen bzgl. umliegender Bildungseinrichtungen und optimale Anbindung an den ÖPNV. Derzeit befindet sich das Objekt im Bau, die Fertigstellung ist zum Wintersemester 2017/2018 geplant.

Mit dieser Akquisition in der Bundeshauptstadt hat der Fonds aktuell ein Volumen von 269 Mio. Euro, welches in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich investiert ist.

Catella analysiert für den Spezialfonds derzeit eine Pipeline von 93 Mio. Euro. Geprüft werden Bestandsobjekte und Projektentwicklungen in Universitätsstädten in den Niederlanden, Spanien und Österreich.

„Mit dem zügigen Ankauf für den jüngst übernommenen Fonds erweisen wir unsere Kompetenz auch in einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas die Fondsstrategie weiterhin erfolgreich umzusetzen”, schildert Christin Schöder, Portfolio Managerin bei Catella.