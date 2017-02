Startseite > News > DeWAG-Gruppe erwirbt ein Immobilienportfolio in München, Düsseldorf, Köln und Stuttgart

DeWAG-Gruppe erwirbt ein Immobilienportfolio in München, Düsseldorf, Köln und Stuttgart

Stuttgart: Die DeWAG-Gruppe erwirbt ein Immobilienportfolio mit insgesamt 87 Wohneinheiten und 2 Gewerbeeinheiten auf rund 6.344 qm Wohnfläche bzw. 770 qm Gewerbefläche. Mehr als zwei Drittel der Wohnungen befindet sich in München und dem Münchner Umland. Weitere Standorte sind u.a. Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Das Portfolio umfasst neben Wohnanlagen auch einzelne Eigentumswohnungen. Sämtliche Immobilien befinden sich in guten und sehr guten Wohnlagen. Mehr als die Hälfte der Wohnungen befindet sich in Häusern aus den 70er und 90er Jahren mit sehr guter Bausubstanz. Die DeWAG plant, die Wohnanlagen älteren Baujahres zu entwickeln und zeitgemäßen Wohnansprüchen anzupassen. Ein kleiner Teil des Portfolios ist zur Privatisierung vorgesehen.

Bei der Transaktion war die Dr. Lübke & Kelber GmbH vermittelnd tätig.