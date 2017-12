Startseite > News > INTERNOS besetzt Geschäftsführungspositionen von deutschen Töchtern neu

INTERNOS besetzt Geschäftsführungspositionen von deutschen Töchtern neu

Frankfurt: Ole Sichter (43) und Marcus Sälinger übernehmen die Geschäftsführung der INTERNOS Services GmbH. Sie ist ein Tochterunternehmen von INTERNOS Global Investors. Beide waren vorher bereits Prokuristen der Gesellschaft.

Ole Sichter ist seit Dezember 2014 für die INTERNOS-Gruppe tätig. Marcus Sälinger (35) ist seit 2012 für die INTERNOS-Gruppe tätig. Parallel zu seiner neuen Aufgabe ist er weiterhin als Head of Asset Management Germany für die Betreuung sämtlicher Bestandsobjekte und Mandate in Deutschland verantwortlich. Vor seinem Eintritt bei INTERNOS war er für die IC Immobilien Gruppe in München und Frankfurt tätig.

Darüber hinaus wurde Ute Suhrbier-Hahn neben Paul Muno zur weiteren Geschäftsführerin der INTERNOS Spezialfondsgesellschaft mbH bestellt. Die Diplom-Finanzwirtin ist seit 2014 bei INTERNOS und war zuvor bereits Prokuristin der Gesellschaft. Diese Funktion wird sie neben ihrer neuen Aufgabe weiterhin für die INTERNOS Global Investors Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH ausüben.