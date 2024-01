Personalkarussel in der Immobilienwirtschaft dreht sich

Signa-AR feuert CEO, Chefs von CBRE, Colliers und C&W verschwinden

Gesundbeten ist vorbei. Mit selten klaren Worten, die in Deutschland sicherlich in Zusammenhang mit Pleite und Milliardenschaden ein ernstes Signal an die Behörden zum Nachforschen gesendet hätten, entließ der österreichische Ex-Kanzler und Chefkontrolleur der wichtigsten Signa-Gesellschaften, Alfred Gusenbauer, den bisherigen CEO Timo Herzberg. Grund für die Entlassungen sei „ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied“. O-Ton Gusenbauer: „Leider mussten wir diese Entscheidung treffen und diesen harten Schritt setzen. Die Verdachtslage war eindeutig …“. Demgegenüber äußerte sich Herzberg gegenüber Medien, dass an den Anschuldigungen nichts dran sei. Erhard Grossnigg, der vor kurzem als Restrukturierer eingestiegen war, übernimmt das Amt des Vorstandssprechers bei Signa Prime Selection AG und der Signa Development Selection. (WR+)

Auch in der Makler-Szene rumpelt es. Bedenken Sie, selbst wenn im Best Case nächstes Jahr die Transaktionen zurück kommen, dürften sie wohl mit sicherlich 30% Preisrückgang und verschärftem Courtage-Wettbewerb leicht zu einer Halbierung des Transaktionsumsatzes gegenüber dem Peak vor 2 Jahren führen. 2022 und 2023 dürften sowieso dramatisch gelaufen sein.

Nach Recherche von Thomas Daily verlässt der CBRE-Deutschlandchef Alexander von Erdély das Unternehmen. Zu den Gründen für seinen Abgang machte CBRE keine Angaben. Sein Vorgänger Peter Schreppel wird vorübergehend als Interims-CEO fungieren. Erdély kam 2007 zu CBRE und hatte den CEO-Posten im Frühjahr 2016 übernommen. Anfang Dezember wurde außerdem der Rückzug von Cushman & Wakefield-Deutschlandchef Yvo Postleb bekannt. Er werde für einen längeren Zeitraum abwesend sein, teilte das Unternehmen mit. In dieser Zeit übernehme Tina Reuter, Head of Asset Services EMEA, die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft.

Zuvor hatte „React News“ über diese Personalien berichtet. Mitte November schied bereits Matthias Leube, seit 7 Jahren CEO bei Colliers Deutschland im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Unternehmen aus „um sich anderen Aufgaben zu widmen“. Achim Degen, zuvor Managing Director in München, wurde mit sofortiger Wirkung zum CEO ernannt. Ebenfalls im November berichtete Savills über die Umstrukturierung der Investmentberatung in Deutschland. Die Teams für die Regionalmärkte und die einzelnen Assetklassen werden ins nationale Team überführt. Die betreffenden Teamleitungsfunktionen würden gestrichen. Jörg Krechky, bisher Leiter für das bundesweite Retail-Investment, der Frankfurter Niederlassungsleiter Jan Stadelmann und Marcel Wolter, in München für die Investmentberatung verantwortlich, quittierten in diesem Zusammenhang ihren Dienst. ■