Nürnberg : Allianz Real Estate hat im Auftrag mehrerer Allianz Gruppengesellschaften ein Portfolio mit 300 bezahlbaren Wohnungen für 135 Mio. Euro im Rahmen eines Off-Market Forward-Purchase vom Spezialentwickler Schultheiß Projektentwicklung AG erworben. Die drei Objekte des Portfolios, die sich derzeit in der Entwicklung befinden und bis Ende 2022 fertiggestellt werden sollen, befinden sich in Nürnberg in Bayern. Allianz Real Estate wurde von Clifford Chance, CBRE, BMP und KPMG beraten.