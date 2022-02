HIH Invest Real Estate kauft Projektentwicklung Mönchengladbach

Mönchengladbach: Die HIH Invest Real Estate hat per Asset Deal das Schillerquartier erworben. Verkäufer und Entwickler ist die CQ-Haus GmbH.

Das Quartier an der Steinmetzstraße besteht aus drei Baufeldern, wovon das erste Objekt fast fertiggestellt ist. Es umfasst 66 Wohneinheiten, ergänzt um eine 2.315 qm große Gewerbeeinheit, die langfristig an Lidl vermietet ist. Die weiteren 94 Wohneinheiten auf 5.876 qm sowie die bis zu acht Büro- und Ladeneinheiten mit zusammen 1.545 qm befinden sich auf Baufeld 2 und 3 und werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 fertiggestellt. Eine 530 qm große Gewerbeeinheit wurde bereits langfristig an einen Kita-Betreiber vermietet. Zum Gesamtprojekt gehören außerdem 179 PKW-Stellplätze, teils mit Lademöglichkeiten für Elektromobilität. Das Schillerquartier wurde für den „Wohninvest Quartiere Deutschland“ erworben.

HIH Invest wurde rechtlich und steuerlich von der Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH beraten, technisch von der Case Real Estate GmbH. Die Umwelt-Ankaufsprüfung stammt von der Arcadis Germany GmbH. Für CQ-Haus war die Atlanticus Internationale Immobilienberatung als Investorenberater tätig, die rechtliche Beratung erfolgte durch Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB.