Carestone verkauft Gebäudeensemble im Gevelsberger „Feverquartier“ an INP-Gruppe

Gevelsberg : Die Carestone Gruppe verkauft zwei der insgesamt drei Gebäude des neuen Pflegecampus „Feverquartier“ in Zentrumslage an die INP-Gruppe. Der Fondsanbieter erwirbt das Gebäudeensemble für einen Kaufpreis von 25,5 Mio. Euro. Die beiden Neubauten auf einer Brutto-Grundfläche von 10.383 qm mit einer Mietfläche von 8.958 qm umfassen 80 Einzelzimmer für die stationäre und die Tagespflege, 52 Einheiten für betreutes Wohnen sowie einen Bereich für den ambulanten Dienst und wurden von Carestone direkt vermarktet. Betreiber ist die erfahrene DOREA GmbH aus Berlin. Für die 55 Eigentumswohnungen im dritten Gebäude ist der Verkaufsstart an private Investoren bereits in der vergangenen Woche erfolgt