Euroboden startet neues Immobilienprojekt in Berlin

Berlin: Euroboden hat in Spandau ein rund 14.600 qm großes Grundstück mit gesichertem Baurecht erworben. Das Areal befindet sich in direkter Wasserlage an der Havel im Randbereich des ca. 147.000 qm großen Südhafens von Spandau.

Euroboden plant auf dem neu erworbenen Gelände die Errichtung einer modernen Büroimmobilie mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 16.000 qm. Auf dem Grundstück befinden sich derzeit Logistikflächen und ein zweigeschossiges Bürogebäude, das bis zum Jahresende 2022 zurückgebaut werden soll.