Berlin : Die PRIMUS Immobilien AG hat mit Wirkung vom 01. März 2021 Jan Schöniger als neuen Head of Transactions berufen. Schöniger verantwortet in der neu geschaffenen Position die Projektakquisitionen des Unternehmens. Er blickt auf rund 15 Jahre Erfahrung im Immobilieninvestment-Bereich in Deutschland zurück und war zuletzt mehrere Jahre Leiter Projektakquisition Berlin bei Euroboden.