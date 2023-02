Frasers Property Industrial veräußert österreichisches Logistikportfolio

Köln: Frasers Property Industrial verkauft das österreichische Portfolio „4Urban“ – bestehend aus vier Logistik- und Lagerobjekten – im Rahmen eines „share deals“ an BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM). CBRE war als Makler an dieser Transaktion beteiligt, nach deren Abschluss BNP Paribas nun 100% der Anteile an diesem Portfolio hält.

„4Urban“ umfasst eine Immobilie in Graz, zwei Immobilien in Wien und eine in der Nähe des Flughafens Wien. Die Flächen der Immobilien summieren sich auf insgesamt 71.000 qm und verfügen über einen diversifizierten Mietermix, darunter FedEx/TNT Express (Österreich) und TLC Logistik Graz.