Generali Real Estate erwirbt von zwei Bürogebäude in Frankfurt

Frankfurt: Generali Real Estate erwirbt zwei bedeutende Büro- und Gewerbeobjekte: das Gebäude k26 im Bankenviertel und das Gebäude 10tral im Herzen der Innenstadt. Der Kauf erfolgte für den paneuropäischen Fonds „Generali Europe Income Holding“ (GEIH), der von der Generali Real Estate S.p.A Società di gestione del risparmio verwaltet wird.

Bei dem im Rahmen eines Asset Deals erworbenen Gebäude k26 handelt es sich um ein Büro- und Geschäftshochhaus im Bankenviertel an der Ecke Kaiserstraße 26 und Mainzer Landstraße 28 mit rund 11.500 qm. k26 ist im Sockelbereich vollständig an einen einzigen Mieter mit langfristigem Mietvertrag und im Turm an eine Multi-Tenant-Struktur vermietet. Bei der Transaktion wurde Generali Real Estate von Clifford Chance beraten. Der Verkäufer wurde von CBRE, BNP Paribas Real Estate und Hengeler Mueller beraten.

Nachdem Generali Real Estate im April letzten Jahres den Erwerb des Gebäudes 10tral von der OFB-Projektentwicklung bekannt gegeben hatte, wurde die Transaktion nunmehr abgeschlossen. Das 10tral ist ein rund 4.800 qm umfassendes Büro- und Geschäftshaus in der Bleidenstraße 6 im Herzen der Innenstadt. Die Büroflächen im Gebäude sind vollständig vermietet; die Einzelhandelsflächen sind bis auf eine Restfläche ebenfalls vermietet und teilweise bereits in Betrieb.