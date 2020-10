Hamburg: BRIGHT erwirbt 29.000 Quadratmeter großes Gewerbeareal am Billbrookdeich

Hamburg : BRIGHT Industrial Investment hat den Standort der ROFIN-SINAR Laser GmbH, ein Unternehmen der Coherent-Gruppe, am Billbrookdeich erworben. Im Rahmen des Sale-and-Lease-Back-Vertrages wird Coherent am Standort verbleiben, des Weiteren sind Neubauten insbesondere für Light Industrial und Logistik geplant. Insgesamt investiert BRIGHT gemeinsam mit der CONVALOR Projektpartner GmbH rund 35 Millionen Euro in Ankauf und Projektentwicklung. Die Baumaßnahmen sollen 2023 abgeschlossen sein. Das insgesamt rund 29.000 qm große Grundstück verfügt über circa 20.000 qm Mietflächen. Nicht mehr benötigte Flächen werden durch BRIGHT Industrial Investment saniert und neu vermietet, alte Hallen werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Für künftige Mieter werden Built-to-suit-Lösungen angeboten. Vermittelt wurde der Ankauf von Colliers Deutschland. Für den Verkäufer war die Anwaltskanzlei CMS tätig, für den Käufer Samp Schilling & Partner. Finanzierende Bank ist die DZ HYP.