INBRIGHT vermietet 5.700 Quadratmeter im „Holzpark Hanau“

Hanau: INBRIGHT Development hat im neuen Last Mile Logistik- und Gewerbepark „Holzpark Hanau“ rund 5.700 qm an die Heinrich Kopp GmbH vermietet. Davon entfallen rund 5.260 qm auf Hallen- und etwa 440 qm auf Büroflächen. Das seit 1927 bestehende Unternehmen möchte die Fläche ab Ende Juli 2023 für insgesamt fünf Jahre nutzen. Immolox unterstützte bei der Vermittlung.

Der Holzpark Hanau, für den nach seiner Fertigstellung DGNB-Gold angestrebt wird, entsteht auf einem 66.000 qm großen Industrieareal in unmittelbarer Nähe zum Hanauer Hauptbahnhof. Die insgesamt rund 28.000 qm Mietfläche für Logistik, Gewerbe und Industrie befinden sich am Heideäcker 3 und sollen bis Mitte 2023 fertiggestellt sein. Anfang 2022 wurde das Projekt an den Immobilieninvestor AEW veräußert.