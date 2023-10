Dortmund: Plasma Service Europe ist mit seinem Dortmunder Standort umgezogen: In der Kampstraße 47 mietete das Unternehmen für sein Plasmazentrum rund 1.300 qm Bürofläche und hat diese Anfang Oktober bezogen. Das Zentrum ist bereits in der Kampstraße ansässig, direkt gegenüber von der neuen Fläche. BNP Paribas Real Estate hat den Mieter beraten. Eigentümerin des Objekts ist die Jaber Real Estate GmbH & Co. KG.