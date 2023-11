Mannheim: Zwei geschlossene Immobilienfonds der Primus Valor AG haben Wohnimmobilien erworben. Der ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus erwarb in Rheine eine Liegenschaft mit 2.739 qm Wohnfläche und 35 Wohneinheiten. Dieses Portfolio bietet ausschließlich Wohnraum und umfasst zusätzlich 17 Garagen. Der ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus kaufte in Viernheim eine Liegenschaft mit 2.188 qm Gesamtfläche und 43 Wohneinheiten.