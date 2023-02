VALUES erwirbt Büroensemble in Köln für Public Sector Fonds

Köln: VALUES Real Estate hat ein zweiteiliges Büroensemble in Müngersdorf für seinen Fonds VALUES Public Sector erworben. Dabei handelt es sich um das ehemalige RTL-Gebäude mit Filmstudios in der Aachener Straße 1042, welches nach dem Auszug des Senders in den vergangenen Jahren umfassend saniert wurde. Verkäufer sind die GS Immobilien Gruppe sowie die PS Investment Management GmbH. Das Bürogebäude verfügt über fast 20.000 qm Mietfläche mit mehr als 700 Stellplätzen. Hauptmieter ist die Stadt Köln mit dem Ordnungsamt als Nutzer, das einen neuen, langfristigen Mietvertrag unterzeichnet hat. Zweiter Mieter ist die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS), die ebenfalls einen langfristigen Mietvertrag besitzt.

VALUES wurde rechtlich durch Hogan Lovells International LLP begleitet. Der Verkäufer wurde von Tyskret Sagawe & Klages Rechtsanwälte sowie Hauck Schuchardt begleitet.