HPM erhält Mandat von Real I.S. mit 23.750 Quadratmetern Mietfläche

Berlin/Bremen: Die HIH Property Management GmbH (HPM) hat ein neues Mandat zum 1. April 2020 von der Real I.S. gewonnen. Der Auftrag des auf Immobilieninvestments spezialisierten Fonds-Dienstleisters der BayernLB umfasst das Property Management für zwei repräsentative Büroimmobilien mit zusammen 23.750 qm Mietfläche. Das achtgeschossige Kontorhaus in Berlin befindet sich in der Friedrichstraße. Es verfügt über rund 7.750 qm Mietfläche, davon sind rund 6.450 qm Büroflächen. Die restlichen1.300 qm verteilen sich auf Gastronomie, Einzelhandel und Lager. Es wurde 1998 gebaut und ist vollvermietet. Das sechsgeschossige Büro- und Geschäftshaus Eins in Bremen ist Teil des Weser Quartiers und direkt am gleichnamigen Fluss. Die 2016 errichtete Immobilie besteht aus zwei Gebäudeteilen mit einer Gesamtmietfläche von 16.000 qm, davon sind rund 1.600 qm Einzelhandels- und Gastronomieflächen. Das Eins wurde ist ebenfalls vollvermietet.