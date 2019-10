Startseite > News > Invesco Real Estate erwirbt 1A-Immobilie in Mailand

Invesco Real Estate erwirbt 1A-Immobilie in Mailand

Mailand: Invesco Real Estate hat das 1A-Büroobjekt Palazzo Turati in der Via Meravigli 7 mit einer Fläche von ca. 9.400 qm im Herzen des Hauptgeschäftsviertels von Mailand, erworben. Die Immobilie ist vollständig an die Mailänder Industrie- und Handelskammer, sowie damit verbundene Organisationen vermietet, die hier bereits seit 1954 ihren Sitz haben.

Das Gebäude wurde 1873 errichtet und 2015 aufwändig renoviert. Das siebenstöckige Gebäude Palazzo Turati zeichnet sich durch eine große vermietbare Geschossfläche von ca. 1.600 qm, eine großzügige Dachterrasse und ein Untergeschoss aus. Außerdem besticht die Immobilie mit einer beeindruckenden historischen Fassade sowie einem 600 qm großen Raum in der ersten Etage mit Fresken an den Wänden und Decken.